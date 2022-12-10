Божович оценил перспективы Карпина работать в Европе

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высоко отозвался про Валерия Карпина.
– У меня отличное отношение к Карпину! Считаю его очень хорошим специалистом, он доказал это своей работой в «Ростове».
Жаль, что Карпин не может показывать свою успешную работу в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но скоро это время наступит.
Я бы хотел посмотреть на него в испанском чемпионате.
– Допускаете, что Карпин будет тренировать в Европе?
– Думаю, в будущем он сможет достичь там хорошего результата. У Валерия очень неплохие перспективы.
Мне бы хотелось посмотреть на его работу за рубежом. Карпин точно справился бы в Ла Лиге, например, где он играл.
- Карпин работал в Испании – он тренировал «Мальорку».
- Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России, совмещая посты в двух командах.
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