«Весь год тренировали пенальти и все равно облажались». Ван Гаал – после поражения от Аргентины

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал подытожил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).
«Мы весь год тренировали пенальти и все равно облажались. Я просил игроков тренировать 11-метровые в клубах, они делали это.
Если ты не забил первые два пенальти в серии, выиграть уже невозможно.
В основное время в наши ворота поставили сомнительный пенальти. Однако мы проиграли не из-за судьи», – считает ван Гаал.
- Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.
- У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.
- Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.
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Источник: VI