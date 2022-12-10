«Весь год тренировали пенальти и все равно облажались». Ван Гаал – после поражения от Аргентины

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал подытожил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).

«Мы весь год тренировали пенальти и все равно облажались. Я просил игроков тренировать 11-метровые в клубах, они делали это.

Если ты не забил первые два пенальти в серии, выиграть уже невозможно.

В основное время в наши ворота поставили сомнительный пенальти. Однако мы проиграли не из-за судьи», – считает ван Гаал.

Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.

У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.

Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.

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