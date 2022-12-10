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    Нидерланды забили Аргентине на 101-й минуте и перевели матч в дополнительное время. Аргентинцы вели 2:0

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Будет дополнительное время.

    Нидерланды уступали 0:2, но на 90+11 минуте счет сравнял Вут Вегхорст и оформил дубль.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Лусаиле.

    • У Аргентины 1+1 сделал Лионель Месси.
    • Команды последний раз играли друг с другом в 1/2 финала ЧМ-2014. Тогда Аргентина победила в серии пенальти.
    • Нидерланды ни разу не брали ЧМ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      MaxiLeon 49 минут назад

      мои поздравления тем кто болеет за Аргентину

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      Рейтинг: +186

      Батал Вселенский 1 час назад

      Если есть намерение выиграть матч и пройти дальше, как можно выпускать в стартовом составе бесхребетный каталонский биологический мусор, а именно Депая и Де Йонга??? Ни одно полезное действие не сделали на двоих за 100 минут, дрожали от вида Месси. А те, кому похер на величие пешехода, вышли и сделали игру. Браво!

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      Рейтинг: +647

      Sanches65 1 час назад

      **** Передес почти похоронил Аргентину.

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