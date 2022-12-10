Нидерланды забили Аргентине на 101-й минуте и перевели матч в дополнительное время. Аргентинцы вели 2:0

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Будет дополнительное время.

Нидерланды уступали 0:2, но на 90+11 минуте счет сравнял Вут Вегхорст и оформил дубль.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Лусаиле.

У Аргентины 1+1 сделал Лионель Месси.

Команды последний раз играли друг с другом в 1/2 финала ЧМ-2014. Тогда Аргентина победила в серии пенальти.

Нидерланды ни разу не брали ЧМ.

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