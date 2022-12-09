Месси установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси достиг отметки в пять голевых пасов в плей-офф чемпионатов мира. Это рекорд.

Месси стал единоличным лидером, обогнав Пеле, у которого четыре ассиста в плей-офф ЧМ.

В отличие от Пеле, Месси чемпионом мира не становился.

У Месси 7 «Золотых мячей».

5-й ассист в плей-офф Месси сделал в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

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