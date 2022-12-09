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    Месси установил рекорд чемпионатов мира

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси достиг отметки в пять голевых пасов в плей-офф чемпионатов мира. Это рекорд.

    Месси стал единоличным лидером, обогнав Пеле, у которого четыре ассиста в плей-офф ЧМ.

    • В отличие от Пеле, Месси чемпионом мира не становился.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • 5-й ассист в плей-офф Месси сделал в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2022 23:13
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