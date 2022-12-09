Вратарь Ливакович установил рекорд сборной Хорватии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией.

Вратарь хорватов Доминик Ливакович сделал более восьми сейвов в течение игры. Это рекорд команды на чемпионатах мира.

Больше сейвов на ЧМ-2022 делал только поляк Войцех Щесны во встрече с Аргентиной (9).

Ливакович выступает за хорватское «Динамо».

Хорватия имеет шанс выйти в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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