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    Вратарь Ливакович установил рекорд сборной Хорватии

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией.

    Вратарь хорватов Доминик Ливакович сделал более восьми сейвов в течение игры. Это рекорд команды на чемпионатах мира.

    • Больше сейвов на ЧМ-2022 делал только поляк Войцех Щесны во встрече с Аргентиной (9).
    • Ливакович выступает за хорватское «Динамо».
    • Хорватия имеет шанс выйти в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6608

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      Да, хорош вратарь. В этом матче ничья в основное время вместо проигрыша на 75% его личная заслуга.

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      Рейтинг: +1690

      jek718875 48 минут назад

      Зыныт уже начал собирать денюшку на него

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      Рейтинг: +17292

      Garrincha58 > jek718875 41 минуту назад

      какой такой Зенит ему теперь прямая дорога в МЮ они вратаря ищут

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