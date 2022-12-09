«В бане был, самогон пробовал – наш в доску!». Глушаков – о гражданстве РФ для Промеса

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о том, что вингер «Спартака» Квинси Промес может получить российский паспорт.

«Если Квинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он же не сможет играть за сборную России.

Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» – заявил Глушаков.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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