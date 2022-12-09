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    «В бане был, самогон пробовал – наш в доску!». Глушаков – о гражданстве РФ для Промеса

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о том, что вингер «Спартака» Квинси Промес может получить российский паспорт.

    «Если Квинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он же не сможет играть за сборную России.

    Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» – заявил Глушаков.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +477

      Андреич 34 секунды назад

      И я там был.
      И мёд я пил.
      По усам текло, да в рот не попало.
      ------------------------------------------------------------
      Да пусть получает. Гражданство обесценивается. Раздают направо и налево.

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      Рейтинг: +17292

      Garrincha58 44 минуты назад

      за что и зачем давать ему гражданство давайте всем подряд пофиг

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      Рейтинг: +2480

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Про ножи и наркотики забыл добавить.

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