«В бане был, самогон пробовал – наш в доску!». Глушаков – о гражданстве РФ для Промеса

И я там был.
И мёд я пил.
По усам текло, да в рот не попало.
------------------------------------------------------------
Да пусть получает. Гражданство обесценивается. Раздают направо и налево.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о том, что вингер «Спартака» Квинси Промес может получить российский паспорт.
«Если Квинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он же не сможет играть за сборную России.
Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» – заявил Глушаков.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию