ЦСКА назвал соперников по зимним сборам

Стало известно, с кем планирует сыграть ЦСКА в ходе подготовки ко второй части сезона.
Клуб утвердил проведение семи товарищеских матчей на зимних сборах.
Абу-Даби
15 января – соперник пока не утвержден
19 января – «Оренбург»
Турция
27 января – «Партизан» (Сербия)
31 января – «Алания»
4 февраля – «Вайле» (Дания)
11 февраля – «Ахмат»
15 февраля – «Динамо»
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 17 турах.
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Источник: сайт ЦСКА