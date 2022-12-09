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    ЦСКА назвал соперников по зимним сборам

    Стало известно, с кем планирует сыграть ЦСКА в ходе подготовки ко второй части сезона.

    Клуб утвердил проведение семи товарищеских матчей на зимних сборах.

    Абу-Даби

    15 января – соперник пока не утвержден

    19 января – «Оренбург»

    Турция

    27 января – «Партизан» (Сербия)

    31 января – «Алания»

    4 февраля – «Вайле» (Дания)

    11 февраля – «Ахмат»

    15 февраля – «Динамо»

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.

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    Источник: сайт ЦСКА

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