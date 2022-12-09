ЦСКА назвал соперников по зимним сборам

Стало известно, с кем планирует сыграть ЦСКА в ходе подготовки ко второй части сезона.

Клуб утвердил проведение семи товарищеских матчей на зимних сборах.

Абу-Даби

15 января – соперник пока не утвержден

19 января – «Оренбург»

Турция

27 января – «Партизан» (Сербия)

31 января – «Алания»

4 февраля – «Вайле» (Дания)

11 февраля – «Ахмат»

15 февраля – «Динамо»

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию