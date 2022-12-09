Писарев: «Испании на ЧМ-2022 не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике»

Тренер сборной России Сергей Писарев назвал главную ошибку тренерского штаба сборной Испании на ЧМ-2022.
«Ожидания от сборной Испании были больше. Видимо, Луис Энрике ошибся, не взяв Рамоса, Пике. Опыт футболистов, которые прошли чемпионат мира, важен. Думаю, испанцам не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике», – сказал Писарев.
- Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Луис Энрике покинул пост тренера испанской сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.
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Источник: «Матч ТВ»