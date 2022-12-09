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    Писарев: «Испании на ЧМ-2022 не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике»

    Тренер сборной России Сергей Писарев назвал главную ошибку тренерского штаба сборной Испании на ЧМ-2022.

    «Ожидания от сборной Испании были больше. Видимо, Луис Энрике ошибся, не взяв Рамоса, Пике. Опыт футболистов, которые прошли чемпионат мира, важен. Думаю, испанцам не хватило опыта таких мужиков, как Рамос и Пике», – сказал Писарев.

    • Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Луис Энрике покинул пост тренера испанской сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23723

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В тренерском штабе Химок была аналогичная ситуация. ) Да и сейчас в общем-то такая же осталась.

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