Анчелотти рассказал, когда Бензема вернется в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что травмированный нападающий Карима Бензема в ближайшее время вернется в команду.

«Мы собираемся вернуть его в эту субботу. Команда нуждается в том, чтобы он был на том же уровне, что и в прошлом сезоне», – сказал Анчелотти.

Футболист «Реала» травмировал квадрицепс левого бедра.

Из-за этого он не сыграл на ЧМ-2022.

Сообщалось, что он восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

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