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    Алип хочет включить в контракт с «Зенитом» пункт об обязательном количестве игрового времени

    Стали известны новые подробности переговоров о возможном переходе защитника Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит» на постоянной основе.

    Стороны обсуждают условия трехлетнего контракта с опцией продления.

    Представители 22-летнего футболиста также хотят прописать в договоре пункт об обязательном количестве игрового времени. Речь идет о минимум пяти матчах в РПЛ за сезон.

    Позиция «Зенита» по поводу этого требования пока неизвестна.

    • Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
    • Он провел 20 матчей без голевых действий.
    • Аренда игрока сборной Казахстана в «Зените» рассчитана до конца года.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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