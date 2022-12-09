Алип хочет включить в контракт с «Зенитом» пункт об обязательном количестве игрового времени

Стали известны новые подробности переговоров о возможном переходе защитника Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит» на постоянной основе.

Стороны обсуждают условия трехлетнего контракта с опцией продления.

Представители 22-летнего футболиста также хотят прописать в договоре пункт об обязательном количестве игрового времени. Речь идет о минимум пяти матчах в РПЛ за сезон.

Позиция «Зенита» по поводу этого требования пока неизвестна.

Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Аренда игрока сборной Казахстана в «Зените» рассчитана до конца года.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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