Алип хочет включить в контракт с «Зенитом» пункт об обязательном количестве игрового времени

Стали известны новые подробности переговоров о возможном переходе защитника Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит» на постоянной основе.
Стороны обсуждают условия трехлетнего контракта с опцией продления.
Представители 22-летнего футболиста также хотят прописать в договоре пункт об обязательном количестве игрового времени. Речь идет о минимум пяти матчах в РПЛ за сезон.
Позиция «Зенита» по поводу этого требования пока неизвестна.
- Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.
- Он провел 20 матчей без голевых действий.
- Аренда игрока сборной Казахстана в «Зените» рассчитана до конца года.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»