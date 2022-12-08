Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Лион», «Милан» победил «Лумеццане»

«Милан» и «Арсенал» провели товарищеские матчи во время паузы на ЧМ-2022.

Чемпион Италии минимально обыграл «Лумеццане» из третьего дивизиона – 3:2.

Лидер АПЛ одержал крупную победу над «Лионом» – 3:0.

Товарищеские матчи

Милан – Лумеццане – 3:2 (0:1)

Голы «Милана»: 1:1 – Адли, 50; 2:2 – Алези, 68; 3:2 – Элету, 77.

Арсенал – Лион – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Габриэль, 19; 2:0 – Нкетиа, 33; 3:0 – Виейра, 39.

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