Товарищеские матчи. «Арсенал» разгромил «Лион», «Милан» победил «Лумеццане»

«Милан» и «Арсенал» провели товарищеские матчи во время паузы на ЧМ-2022.
Чемпион Италии минимально обыграл «Лумеццане» из третьего дивизиона – 3:2.
Лидер АПЛ одержал крупную победу над «Лионом» – 3:0.
Товарищеские матчи
Милан – Лумеццане – 3:2 (0:1)
Голы «Милана»: 1:1 – Адли, 50; 2:2 – Алези, 68; 3:2 – Элету, 77.
Арсенал – Лион – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Габриэль, 19; 2:0 – Нкетиа, 33; 3:0 – Виейра, 39.
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Источник: «Бомбардир»