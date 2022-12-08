Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» станет государственным клубом. Контракт с СИБУРом не будет продлен («СЭ»)

«Рубин» станет государственным клубом. Контракт с СИБУРом не будет продлен («СЭ»)

8 декабря 2022, 18:01
1

«Рубин» может потерять статус частного клуба.

По информации «СЭ», «Рубин» может снова стать государственным клубом и вернуться под управление руководства Республики Татарстан.

В следующем году у «Рубина» истекает спонсорский контракт с СИБУР, соглашение вряд ли будет продлено. Компания формирует основную часть бюджета клуба.

Новым руководителем клуба вместо Рустема Сайманова станет Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану и многолетний болельщик «Рубина».

  • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
  • По итогам прошлого сезона клуб вылетел из РПЛ.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hero_116
1670842562
В Татарстане есть еще 2 клуба которых нужно поднимать
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
6
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
5
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Все новости
Все новости
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
Вчера, 12:43
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+