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    «Рубин» станет государственным клубом. Контракт с СИБУРом не будет продлен («СЭ»)

    «Рубин» может потерять статус частного клуба.

    По информации «СЭ», «Рубин» может снова стать государственным клубом и вернуться под управление руководства Республики Татарстан.

    В следующем году у «Рубина» истекает спонсорский контракт с СИБУР, соглашение вряд ли будет продлено. Компания формирует основную часть бюджета клуба.

    Новым руководителем клуба вместо Рустема Сайманова станет Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану и многолетний болельщик «Рубина».

    • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
    • По итогам прошлого сезона клуб вылетел из РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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