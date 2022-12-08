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    «Эден Азар – президент США. Круто звучит, не так ли?». Футболист «Реала» хотел бы поменяться местами с Байденом

    Вингер «Реала» Эден Азар ответил, с кем бы он хотел поменяться местами.

    «С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом Соединенных Штатов... Ух ты!

    Эден Азар – президент США. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», – пофантазировал 31-летний бельгиец.

    • Азар накануне закончил карьеру в сборной.
    • Его контракт с «Реалом» действует до 2024 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24855

      bset 2 часа назад

      Что сейчас мешает растянуться в кабинете с сигарой на 5 минут? Быть президентом не так просто. Тем более в наши непростые времена.

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