«Эден Азар – президент США. Круто звучит, не так ли?». Футболист «Реала» хотел бы поменяться местами с Байденом

Вингер «Реала» Эден Азар ответил, с кем бы он хотел поменяться местами.

«С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом Соединенных Штатов... Ух ты!

Эден Азар – президент США. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», – пофантазировал 31-летний бельгиец.

Азар накануне закончил карьеру в сборной.

Его контракт с «Реалом» действует до 2024 года.

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