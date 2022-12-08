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    Агент Лаутаро рассказал, почему форвард потерял место в основе сборной Аргентины

    Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщил, что его клиент получил травму.

    • Форвард не сделал ни одного голевого действия в 4 матчах ЧМ-2022.
    • Он дважды выходил в основе сборной Аргентины, а следующие 2 матча начинал на скамейке запасных.

    «У него сильная боль в правом голеностопе. Лаутаро делают уколы, чтобы он мог играть», – объяснил агент.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +798

      Fialet 1 час назад

      Скорее всего просто Меся так решил.

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