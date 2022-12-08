Агент Лаутаро рассказал, почему форвард потерял место в основе сборной Аргентины

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщил, что его клиент получил травму.

Форвард не сделал ни одного голевого действия в 4 матчах ЧМ-2022.

Он дважды выходил в основе сборной Аргентины, а следующие 2 матча начинал на скамейке запасных.

«У него сильная боль в правом голеностопе. Лаутаро делают уколы, чтобы он мог играть», – объяснил агент.

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