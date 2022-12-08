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  • На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора

На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора

8 декабря 2022, 08:57
9

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о нововведениях в трансляциях игр чемпионата мира в Катаре.

«Онлайн-статистика, функции выбора камеры и звуковой дорожки.

Рад рассказать о новых функциях, доступных в нашем плеере на сайте «Матча» – теперь можно смотреть матчи чемпионата мира с интершумом или комментатором, выбрать одну из шести камер, которые позволят наблюдать за конкретным игроком, скамейками запасных или тактикой команд, а также следить за онлайн-статистикой.

В будущем планируем постепенно внедрять эти функции и на другие соревнования, в том числе на РПЛ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

  • На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.
  • Турнир продлится до 18 декабря.
  • «Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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SpartakMoskwa
1670481022
Ну на чм я бы не сказал что они сильно раздражают а порой даже приятно их слушать , а вот в во время РПЛ лучше их выключать
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ARSteven89
1670481892
Ну, наконец-то, можно выключить хриплого Шнягина. Жаль, что на финале всё-таки придётся слушать!
Ответить
Давид59
1670484933
Сперва появилась функция ЧМ без нашей сборной, теперь без комментатора. Завтра - функция без ЧМ появится.
Ответить
mihail200606
1670484939
Замечательно .. но можно ж просто и звук выключать)) чтоб этот бред корявый не слушать
Ответить
NotFound
1670485934
Ух, давно мечтал об этом)
Ответить
panura
1670486003
хоть можно шнякина заткнуть
Ответить
Александр52
1670489316
Кто разрешил?
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mahan
1670490145
Отлично. Надо еще такое сделать на матчах РПЛ такое, чтобы не слышать бред от Черданцева и ему подобных, которые путают не только фамилии игроков, но и правила футбола, трактуя их по своему.
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