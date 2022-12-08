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    На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о нововведениях в трансляциях игр чемпионата мира в Катаре.

    «Онлайн-статистика, функции выбора камеры и звуковой дорожки.

    Рад рассказать о новых функциях, доступных в нашем плеере на сайте «Матча» – теперь можно смотреть матчи чемпионата мира с интершумом или комментатором, выбрать одну из шести камер, которые позволят наблюдать за конкретным игроком, скамейками запасных или тактикой команд, а также следить за онлайн-статистикой.

    В будущем планируем постепенно внедрять эти функции и на другие соревнования, в том числе на РПЛ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    • На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.
    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • «Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1830

      mahan 37 минут назад

      Отлично. Надо еще такое сделать на матчах РПЛ такое, чтобы не слышать бред от Черданцева и ему подобных, которые путают не только фамилии игроков, но и правила футбола, трактуя их по своему.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      Александр52 51 минуту назад

      Кто разрешил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      bratskij 1 час назад

      Отличная новость. Смотреть РПЛ лучше вообще без комментаторов, потому что почти все прикормыши немытых б о м ж о в и только сидят и в наглую топят за этот недоклуб, аж противно. А так можно отключить этих убогих совсем и слушать шум стадиона.

      0
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      Рейтинг: +11

      panura 1 час назад

      хоть можно шнякина заткнуть

      1
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      Рейтинг: +284

      NotFound 1 час назад

      Ух, давно мечтал об этом)

      1
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      Рейтинг: +7605

      mihail200606 2 часа назад

      Замечательно .. но можно ж просто и звук выключать)) чтоб этот бред корявый не слушать

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      Рейтинг: +6059

      Давид59 2 часа назад

      Сперва появилась функция ЧМ без нашей сборной, теперь без комментатора. Завтра - функция без ЧМ появится.

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      Рейтинг: +1119

      ARSteven89 2 часа назад

      Ну, наконец-то, можно выключить хриплого Шнягина. Жаль, что на финале всё-таки придётся слушать!

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      Рейтинг: +964

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Ну на чм я бы не сказал что они сильно раздражают а порой даже приятно их слушать , а вот в во время РПЛ лучше их выключать

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      Рейтинг: +7605

      mihail200606 > SpartakMoskwa 2 часа назад

      Рпл лучше вообще не смотреть)

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      Рейтинг: +12353

      Алексей З 3 часа назад

      Это радует.

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