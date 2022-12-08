На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о нововведениях в трансляциях игр чемпионата мира в Катаре.

«Онлайн-статистика, функции выбора камеры и звуковой дорожки.

Рад рассказать о новых функциях, доступных в нашем плеере на сайте «Матча» – теперь можно смотреть матчи чемпионата мира с интершумом или комментатором, выбрать одну из шести камер, которые позволят наблюдать за конкретным игроком, скамейками запасных или тактикой команд, а также следить за онлайн-статистикой.

В будущем планируем постепенно внедрять эти функции и на другие соревнования, в том числе на РПЛ», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.

Турнир продлится до 18 декабря.

«Матч ТВ» эксклюзивно показывает в России чемпионат мира.

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