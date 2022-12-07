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    «В порно и ММА он мне не соперник». Порноктриса Беркова вызвала Дзюбу на бой

    Елена Беркова, порноактриса и звезда поп-ММА, вызвала на бой бывшего форварда сборной России Артема Дзюбу.

    «В боях Дзюбу никто ещe не видел, а в порно он засветился. Ну как засветился, сам с собой, и очень быстро. Думаю, что я обыграю его и там, и там. Кроме футбола, конечно, там он профессионал. Но в боях и в порно он мне не соперник.

    Артем, как на счет поединка в клетке? Готов выйти и проиграть девушке? Это не обидно, ведь ты проиграешь королеве ММА и приобретешь драгоценный опыт. Одним словом, вперед, Артем!» – сказал Беркова.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11273

      alex1951 6 минут назад

      Да,уж ,прорвало Бомбу....
      Превращаемся в порно-сайт...
      Гоните ,тогда уж видео с Берковой и с Дрочкиным)))))))))

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