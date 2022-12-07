Елена Беркова, порноактриса и звезда поп-ММА, вызвала на бой бывшего форварда сборной России Артема Дзюбу.

«В боях Дзюбу никто ещe не видел, а в порно он засветился. Ну как засветился, сам с собой, и очень быстро. Думаю, что я обыграю его и там, и там. Кроме футбола, конечно, там он профессионал. Но в боях и в порно он мне не соперник.

Артем, как на счет поединка в клетке? Готов выйти и проиграть девушке? Это не обидно, ведь ты проиграешь королеве ММА и приобретешь драгоценный опыт. Одним словом, вперед, Артем!» – сказал Беркова.

Дзюба без клуба с ноября, когда покинул «Адана Демирспор».

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

В Дзюбе заинтересованы «Венеция», кипрская «Кармиотисса» и «Торпедо».

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