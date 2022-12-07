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    «Атлетико» установил цену на Фелиша. За него борются пять клубов

    «Атлетико» готов продать нападающего Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Маттео Моретто, мадридский клуб установил цену на 23-летнего футболиста в размере 130-140 миллионов евро.

    Фелиш хочет перейти в топ-клуб. Им интересуются «Арсенал», «Бавария», «Челси» и «МЮ», однако ближе всех к покупке находится «ПСЖ».

    • «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Маттео Моретто

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