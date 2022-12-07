Сантуш рассказал, сыграет ли Роналду с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в команде.

– Его роль еще предстоит определить. У нас очень близкие отношения, они всегда такими были. Я знаю его с 19 лет. Наши отношения только развиваются. Мы с Роналду никогда не смешиваем человеческие отношения с отношениями игрока и тренера и тем, что мы должны делать во время матча.

– Роналду сыграет с Марокко?

– Роналду точно выйдет на поле. Все игроки, которые сидят на скамейке, могут выйти на поле. Если их нет в стартовом составе, то они могут выйти на замену позже.

Важно смотреть на историю этого игрока. Это один из лучших футболистов мира и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения выполнения роли капитана. Сейчас мы должны думать лишь о коллективе.

Я всегда буду считать, что Роналду – важный игрок для команды.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.

Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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