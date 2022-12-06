Соболев: «Если бы не семья, то был бы кайфариком и ничего хорошего из меня бы не вышло»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о важности семьи для своей карьеры.

– Почему футболисты рано женятся?

– Не знаю. Разве все рано женятся? Про себя могу сказать так: если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, я бы сейчас в «Спартаке» не играл.

Семья тебя мотивирует, дисциплинирует. Когда есть деньги, слава, то можно отдыхать, кайфовать, в клубы ходить. Я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я все время дома.

Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы кайфариком и ничего хорошего из меня бы не вышло.

Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться. Никогда не жалел и не жалею, что женился.

– Как вы познакомились с женой?

– На Новый год пришли разные компании, я в одной, она в другой. Так и познакомились.

Как сделал предложение? Да просто сказал – «Давай поженимся». Без романтики, без лошадей. Познакомили родителей – и все.

Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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