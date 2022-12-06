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    Ермаков: «Учу английский с прицелом на будущее. Планирую поиграть в Англии и Испании»

    Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков высказался о своем будущем.

    — В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?

    — В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским.

    Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.

    • Ермакову 19 лет.
    • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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