Бирхофф ушел с поста менеджера сборной Германии после вылета с ЧМ-2022

Оливер Бирхофф расторг контракт с Немецким футбольным союзом.
Стороны сотрудничали на протяжении 18 лет.
После вылета с ЧМ-2022 Бирхофф решил покинуть пост менеджера сборной Германии.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: сайт Немецкого футбольного союза