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  • Бирхофф ушел с поста менеджера сборной Германии после вылета с ЧМ-2022

Бирхофф ушел с поста менеджера сборной Германии после вылета с ЧМ-2022

6 декабря 2022, 01:28
2

Оливер Бирхофф расторг контракт с Немецким футбольным союзом.

Стороны сотрудничали на протяжении 18 лет.

После вылета с ЧМ-2022 Бирхофф решил покинуть пост менеджера сборной Германии.

  • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
  • Немцев опередили Япония и Испания.
  • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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Источник: сайт Немецкого футбольного союза
Германия. Бундеслига Чемпионат мира Германия
Комментарии (2)
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моэм
1670303991
а мог бы и дальше работать . если бы вместо проблем гомиков на работе занимался своими непосредственными обязанностями .
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zigbert
1670332724
Всего одна проигранная игра и вновь невыход из группы. И это с таким потенциалом.
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