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    Бразилия – Южная Корея: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Бразилии и Южной Кореи на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Бразилия: Алиссон, Милитао, Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус, Ришарлисон.

    Южная Корея: Ким Сын-Гю, Ким Джин-Су, Ким Мин-Джэ, Чун Ву-Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын-Мин , Чо Ге-Сон, Ли Чжа-Сун, Хван Хи-Чан, Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон.

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    Источник: Бомбардир.ру

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