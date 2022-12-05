Стали известны стартовые составы Бразилии и Южной Кореи на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Бразилия: Алиссон, Милитао, Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус, Ришарлисон.
Южная Корея: Ким Сын-Гю, Ким Джин-Су, Ким Мин-Джэ, Чун Ву-Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын-Мин , Чо Ге-Сон, Ли Чжа-Сун, Хван Хи-Чан, Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра пройдет на стадионе «974».
- Начало – в 22:00 мск.
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Источник: Бомбардир.ру