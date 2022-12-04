«Он способен изменить ход матча в любой момент»: Дешам назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Килиане Мбаппе после матча с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Мбаппе забил два гола и сделал ассист в игре с поляками.

«Мбаппе – лучший игрок мира в данный момент, но я субъективен, поскольку француз и являюсь его тренером. Килиан способен изменить ход матча в любой момент. Он подготовился к этому чемпионату мира», – сказал Дешам.

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