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    Байден прокомментировал вылет США с ЧМ-2022

    Президент США Джо Байден оставил пост по случаю вылета сборной страны с чемпионата мира-2022.

    «Парни, мы гордимся вами. Мы продолжаем идти. Впереди – светлое будущее и домашний ЧМ-2026», – написал Байден в социальной сети.

    • В 1/8 финала США проиграли Нидерландам (1:3).
    • Через 4 года США примут ЧМ совместно с Канадой и Мексикой.
    • Байден возглавляет США с прошлого года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +5470

      AtticusFinch 31 минуту назад

      Кого то в этом мире ещё интересует мнение этого маразматика , кроме хохлов? Это же позорище...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7490

      Беспонтий 40 минут назад

      насчёт "домашнего"..
      тут надо переплюнуть)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17234

      Garrincha58 41 минуту назад

      в 2026г тебя Б.... уже все забудут и твой маразм тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39170

      Project Бабангида 52 минуты назад

      обычно утро Байдена начинается с того что ему напоминают что он , Байден

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +69756

      insider_retro > Project Бабангида 25 минут назад

      Куда-то пропал комментик...
      Повторюсь...

      Обычно, Ваши простые, но глубокие слова напоминают мне, что для понимания жизни, не обязательно быть современником Сенеки и Конфуция... Рад видеть...

      2
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      Рейтинг: +39170

      Project Бабангида > 22 минуты назад

      обитая среди таких современников как Стёпа и Наждак, понимание жизни приходило само собой, вплоть до полного Конфуцианства))

      приветствую почётного ветерана изБомбардированных полей.

      2
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      Рейтинг: +2207

      kvm 55 минут назад

      поставьте ему клизму и привяжите покрепче...

      0
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      Рейтинг: +23655

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это не пост он оставил, это он падая с трапа самолёта прокричал. )))

      4
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      Рейтинг: +11173

      "supermax" > DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      классика

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