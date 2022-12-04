Байден прокомментировал вылет США с ЧМ-2022

Кого то в этом мире ещё интересует мнение этого маразматика , кроме хохлов? Это же позорище...
Президент США Джо Байден оставил пост по случаю вылета сборной страны с чемпионата мира-2022.
«Парни, мы гордимся вами. Мы продолжаем идти. Впереди – светлое будущее и домашний ЧМ-2026», – написал Байден в социальной сети.
- В 1/8 финала США проиграли Нидерландам (1:3).
- Через 4 года США примут ЧМ совместно с Канадой и Мексикой.
- Байден возглавляет США с прошлого года.
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