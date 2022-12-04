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    Сборная Нидерландов в матче с США установила личный рекорд

    Сборная Нидерландов забила сборной США в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (3:1) после комбинации из 20 передач. Речь идет о первом мяче Мемфиса Депая.

    Это личный рекорд Нидерландов. Никогда ранее они не забивали на чемпионате мира с такой длинной комбинации (статистика ведется с 1966 года).

    • Нидерланды в 1/4 финала сыграют с Аргентиной.
    • Нидерландцы не проигрывают на ЧМ 11 матчей подряд (без учета матчей с овертаймом и серией пенальти).
    • Команду тренирует Луи ван Гаал.

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    Источник: твиттер OptaJoe

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