Сборная Нидерландов в матче с США установила личный рекорд

Сборная Нидерландов забила сборной США в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (3:1) после комбинации из 20 передач. Речь идет о первом мяче Мемфиса Депая.
Это личный рекорд Нидерландов. Никогда ранее они не забивали на чемпионате мира с такой длинной комбинации (статистика ведется с 1966 года).
- Нидерланды в 1/4 финала сыграют с Аргентиной.
- Нидерландцы не проигрывают на ЧМ 11 матчей подряд (без учета матчей с овертаймом и серией пенальти).
- Команду тренирует Луи ван Гаал.
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Источник: твиттер OptaJoe