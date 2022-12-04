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Энрике назвал двух «богов футбола»

4 декабря 2022, 09:53
2

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны.

«Не понимаю, почему люди продолжают до сих пор настаивать на этих сравнениях. Они оба – боги футбола, и Аргентине посчастливилось, что ее история вместила в себя сразу двух таких персонажей.

Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вел команду к победам на мундиалях, однако с тех пор игра сильно изменилась. Сегодня творить нечто подобное гораздо труднее. Для меня Месси – бесспорный номер один в истории», – сказал Энрике.

  • У Месси 7 «Золотых мячей».
  • Месси опередил Марадону по голам на ЧМ (9 против 8).
  • Марадона выигрывал ЧМ, Месси – нет.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Испания. Примера Чемпионат мира Испания Аргентина Месси Лионель Марадона Диего Энрике Луис
Комментарии (2)
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Garrincha58
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может хватит уже тянуть этого гения за трусы его скоро выкинут из ЧМ с такой игрой их вчера и Австралия могла вынести просто не повезло
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