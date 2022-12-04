Энрике назвал двух «богов футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны.

«Не понимаю, почему люди продолжают до сих пор настаивать на этих сравнениях. Они оба – боги футбола, и Аргентине посчастливилось, что ее история вместила в себя сразу двух таких персонажей.

Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вел команду к победам на мундиалях, однако с тех пор игра сильно изменилась. Сегодня творить нечто подобное гораздо труднее. Для меня Месси – бесспорный номер один в истории», – сказал Энрике.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Месси опередил Марадону по голам на ЧМ (9 против 8).

Марадона выигрывал ЧМ, Месси – нет.

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