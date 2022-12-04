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    Энрике назвал двух «богов футбола»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны.

    «Не понимаю, почему люди продолжают до сих пор настаивать на этих сравнениях. Они оба – боги футбола, и Аргентине посчастливилось, что ее история вместила в себя сразу двух таких персонажей.

    Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вел команду к победам на мундиалях, однако с тех пор игра сильно изменилась. Сегодня творить нечто подобное гораздо труднее. Для меня Месси – бесспорный номер один в истории», – сказал Энрике.

    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Месси опередил Марадону по голам на ЧМ (9 против 8).
    • Марадона выигрывал ЧМ, Месси – нет.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17231

      Garrincha58 1 час назад

      может хватит уже тянуть этого гения за трусы его скоро выкинут из ЧМ с такой игрой их вчера и Австралия могла вынести просто не повезло

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