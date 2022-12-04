Месси установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1).
Это восьмая награда Месси как лучшего игрока матча ЧМ. Это рекорд турнира.
- Месси забил Австралии.
- Это был его 1000-й матч в карьере.
- В 1/4 финала Аргентина сыграет с Австралией.
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Источник: Бомбардир.ру