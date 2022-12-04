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    Месси установил рекорд чемпионатов мира

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1).

    Это восьмая награда Месси как лучшего игрока матча ЧМ. Это рекорд турнира.

    • Месси забил Австралии.
    • Это был его 1000-й матч в карьере.
    • В 1/4 финала Аргентина сыграет с Австралией.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12015

      Вомбат 24 минуты назад

      Лучше бы он забивал на ЧМ почаще, а то всего лишь первый гол за 16 матчей.

      0
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      Рейтинг: +16476

      афоня72 2 часа назад

      Рекорды для того и существуют, что бы их постоянно обновлять..

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