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    Стогниенко прокомментирует плей-офф ЧМ-2022 на узбекистанском ТВ

    Российский футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментирует остаток чемпионата мира-2022 для телезрителей Узбекистана.

    «Я получил интересное приглашение из Узбекистана: прокомментировать на телевидении некоторое количество матчей плей-офф чемпионата мира. Немного подумал и вчера прилетел в Ташкент. Буду есть манты и комментировать матчи на телеканале Sport.

    Сегодня вечером Аргентина – Австралия», – написал Стогниенко.

    • Комментатор работает на Okko Sport.
    • Стогниенко комментировал финалы ЧМ-2010 и ЧМ-2018 на телеканале «Россия 1».
    • В России ЧМ-2022 эксклюзивно показывает «Матч ТВ».

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    Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1367

      balam 23 минуты назад

      а почему манты?с ударением не ошибись

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      Рейтинг: +1124

      ВасяК 45 минут назад

      По мне,один из лучших!!!Хоть он и конь!!!Но адекватный!!!

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