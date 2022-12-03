Стогниенко прокомментирует плей-офф ЧМ-2022 на узбекистанском ТВ

Российский футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментирует остаток чемпионата мира-2022 для телезрителей Узбекистана.

«Я получил интересное приглашение из Узбекистана: прокомментировать на телевидении некоторое количество матчей плей-офф чемпионата мира. Немного подумал и вчера прилетел в Ташкент. Буду есть манты и комментировать матчи на телеканале Sport.

Сегодня вечером Аргентина – Австралия», – написал Стогниенко.

Комментатор работает на Okko Sport.

Стогниенко комментировал финалы ЧМ-2010 и ЧМ-2018 на телеканале «Россия 1».

В России ЧМ-2022 эксклюзивно показывает «Матч ТВ».

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