Стали известны стартовые составы Южной Кореи и Португалии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ен, Хван Ин Бeм, Хын-Мин Сон, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, На Сан Хо, Ким Юнь Квон.

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, А. Силва, Канселу, Матеус, Невеш, Витинья, Мариу, Роналду, Орта.

Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Начало – в 18:00 мск.

Южная Корея набрала 1 очко в 2 турах ЧМ, Португалия – 6.

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Где смотреть матч Южная Корея – Португалия

Прогноз на матч Южная Корея – Португалия

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