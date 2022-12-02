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    Южная Корея – Португалия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Южной Кореи и Португалии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ен, Хван Ин Бeм, Хын-Мин Сон, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, На Сан Хо, Ким Юнь Квон.

    Португалия: Кошта, Далот, Пепе, А. Силва, Канселу, Матеус, Невеш, Витинья, Мариу, Роналду, Орта.

    • Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • Южная Корея набрала 1 очко в 2 турах ЧМ, Португалия – 6.

    Состав южной кореи на матч 2 декабряСостав сборной Португалии на матч 2 декабря

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6471

      Красногорск_Фан 28 минут назад

      Не в самом сильном составе Португалия. Видимо хотят посмотреть может и этих хватит для победы над кореей

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