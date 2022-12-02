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    Где и во сколько смотреть матч Южная Корея – Португалия: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Южной Кореи и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Южная Корея занимает третье место в группе H, имея на счету одно очко. Португальцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

    Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.

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    • Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Сборная Португалии является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.9 и уверены в успехе команды. Победа Южной Кореи кажется менее вероятной с коэффициентом 4.1, на ничью 3.9.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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    Стартовый состав на матч Южная Корея – Португалия

    Прогноз на матч Южная Корея – Португалия

    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

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