Сборные Южной Кореи и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Южная Корея занимает третье место в группе H, имея на счету одно очко. Португальцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.

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Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Португалии является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.9 и уверены в успехе команды. Победа Южной Кореи кажется менее вероятной с коэффициентом 4.1, на ничью 3.9.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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