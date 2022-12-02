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    Южная Корея – Португалия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря

    Сборные Южной Кореи и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Южная Корея занимает третье место в группе H, имея на счету одно очко. Португальцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

    Команды провели друг с другом одну встречу: южнокорейцы выиграли у португальцев на ЧМ-2022.

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    Коэффициенты:

    • Победа Южной Кореи – 4.10
    • Ничья – 3.90
    • Победа Португалии – 1.90

    Рекомендуемая ставка: ТБ2.5

    Стартовый состав на матч Южная Корея – Португалия

    Где смотреть матч Южная Корея – Португалия

    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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