Сборные Южной Кореи и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Южная Корея занимает третье место в группе H, имея на счету одно очко. Португальцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.
Команды провели друг с другом одну встречу: южнокорейцы выиграли у португальцев на ЧМ-2022.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: ТБ2.5
Стартовый состав на матч Южная Корея – Португалия
Где смотреть матч Южная Корея – Португалия
Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022
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