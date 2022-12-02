Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стали известны участники зимнего Кубка РПЛ

    Российская Премьер-лига официально анонсировала проведение зимнего товарищеского турнира.

    Участниками Кубка РПЛ станут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

    Турнир пройдeт с 1 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

    «Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти.

    Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнeров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Отец Агаларова высказался о будущем сына в «Ахмате»
    Гаранин определил лучшего футболиста РПЛ
    Сперцян летом отказал итальянскому клубу 4
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3577

      lordmrv 26 минут назад

      А что нет Зенита? Ему позарез кубок нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5165

      neim 1 час назад

      Летний-то никому не нужен, а тут ещё и зимний ... (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      fakeid 2 часа назад

      и ни одного московского клуба, только средние клубы и один очень слабый, уровня фнл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5165

      neim > fakeid 1 час назад

      А Спартак что ли из Нальчика или Наро-Фоминска ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      fakeid > neim 1 час назад

      тарасофка в подмосковье же)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11