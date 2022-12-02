Стали известны участники зимнего Кубка РПЛ

Российская Премьер-лига официально анонсировала проведение зимнего товарищеского турнира.

Участниками Кубка РПЛ станут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Турнир пройдeт с 1 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти.

Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнeров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

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