Энрике – о выходе Испании в плей-офф: «Мне нечего праздновать. Доминировали над Японией 80 минут, но проиграли»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) и выход из группы на ЧМ-2022.

«Мне нечего праздновать. Мы вышли в плей-офф, но хотели бы занять первое место. Повторяю: мне нечего праздновать. Мы все перепробовали.

Когда Япония села и защищалась, мы хорошо справились и избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Сложно.

Объясните, что вы доминировали над Японией 80 минут, но проиграли», – сказал Энрике.

Испания вышла из группы со второго места.

В 1/8 финала испанцы сыграют с Марокко.

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