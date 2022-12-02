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    Энрике – о выходе Испании в плей-офф: «Мне нечего праздновать. Доминировали над Японией 80 минут, но проиграли»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) и выход из группы на ЧМ-2022.

    «Мне нечего праздновать. Мы вышли в плей-офф, но хотели бы занять первое место. Повторяю: мне нечего праздновать. Мы все перепробовали.

    Когда Япония села и защищалась, мы хорошо справились и избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Сложно.

    Объясните, что вы доминировали над Японией 80 минут, но проиграли», – сказал Энрике.

    • Испания вышла из группы со второго места.
    • В 1/8 финала испанцы сыграют с Марокко.

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    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Японии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: Сadena SER

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