Стала известна сумма, на которую КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на крупную сумму по итогам матча Кубка России.
«Зенит» суммарно был оштрафован на 230 тысяч рублей за нарушения регламента РФС, «Спартак» – на 150 тысяч.
В частности, оба клуба клуба заплатят по 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды из-за удалений в массовой драке.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
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Источник: сайт РФС