Стала известна сумма, на которую КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на крупную сумму по итогам матча Кубка России.

«Зенит» суммарно был оштрафован на 230 тысяч рублей за нарушения регламента РФС, «Спартак» – на 150 тысяч.

В частности, оба клуба клуба заплатят по 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды из-за удалений в массовой драке.

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