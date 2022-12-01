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    Стала известна сумма, на которую КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак»

    КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на крупную сумму по итогам матча Кубка России.

    «Зенит» суммарно был оштрафован на 230 тысяч рублей за нарушения регламента РФС, «Спартак» – на 150 тысяч.

    В частности, оба клуба клуба заплатят по 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды из-за удалений в массовой драке.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18314

      Cleaner 5 минут назад

      Получается, КДК даже пальчиком не пригрозил Спартаку и Зениту. Позорный и трусливый орган это КДК...(((

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      Рейтинг: +14070

      playsh 34 минуты назад

      Штрафы смешные,даже для нашего футбола.Такие суммы ничему не научат наших сорви-голов.Будем ждать продолжения банкета,так сказать,но действующие ФИО там,конечно,будут уже другие - на всякий случай,что бы не нарваться на серьёзные санкции.

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      Рейтинг: +3563

      lordmrv 1 час назад

      Вот шли бы эти штрафы на детский футбол и на зарплату детским тренерам. Было бы здорово.

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      Рейтинг: +1748

      alefreddy > lordmrv 1 час назад

      Верно а не на премии чиновникам

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      Рейтинг: +14070

      playsh > alefreddy 28 минут назад

      Эти суммы не на премии чиновникам,а деньги на карманные расходы - на пивко,жвачку,сигареты...

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