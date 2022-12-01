Аргентина вошла в тройку лучших сборных в истории ЧМ по числу игроков, забивавших в турнире

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В этом матче отличились Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес. Оба футболиста впервые забили на чемпионате мира.

Число аргентинских игроков, забивавших на ЧМ, достигло 62. Это третий результат в истории турнира.

Аргентина опередила Италию (60). Впереди только Бразилия (83) и Германия (77).

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