Месси побил рекорд сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попал в стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши.
Теперь у Месси 22 матча за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Он побил рекорд Диего Марадоны (21 матч).
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.
- У Месси 2 гола на ЧМ-2022.
- Месси выигрывал с командой Кубок Америки.
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Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022
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Источник: телеграм-канал Opta