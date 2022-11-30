Месси побил рекорд сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попал в стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши.

Теперь у Месси 22 матча за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Он побил рекорд Диего Марадоны (21 матч).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.

У Месси 2 гола на ЧМ-2022.

Месси выигрывал с командой Кубок Америки.

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Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

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