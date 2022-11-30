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  • Мюллер: «Германии в матче с Коста-Рикой нужно немного волшебства»

Мюллер: «Германии в матче с Коста-Рикой нужно немного волшебства»

30 ноября 2022, 15:59
3

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Коста-Рикой.

«Думаю, со стороны мы кажемся фаворитами. Мы знаем, что должны победить. Но игра Коста-Рики с Японией не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Сейчас мы должны быть скромны. Причин для эйфории нет.

В матче с Испанией мы уже испытывали серьeзное давление. В конце концов, мы все знаем, что должны делать. У меня нет ощущения, что плохие результаты и выступления связаны с нервозностью.

Мы все бывали в стрессовых ситуациях и умеем справляться с ними. Нам просто нужно немного волшебства», – цитирует Мюллера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

  • Германия сыграет с Коста-Рикой завтра, 1 декабря.
  • Немцы идут на последнем месте в группе Е.
  • Коста-Рика занимает 3-ю строчку.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Германия Коста-Рика Мюллер Томас
Комментарии (3)
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sined1951
1669813593
Надо уделять на ЧМ все внимание футболу, а не пиндоским штучкам.
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MaxRnD
1669814804
На эту игру вам нужно немного мастерства, т.е. около 20% от того, которым вы обладаете
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Андреич
1669818272
В группе Е куча возможных вариантов, в зависимости от результатов последнего группового тура. Но, есть алгоритм определения участники плей-офф: если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели (в порядке убывания): — разность мячей по итогам всех матчей в группе; — количество забитых голов по итогам всех матчей в группе; — количество очков, набранных в очных матчах между ними; — разность мячей в очных матчах между ними; — количество забитых голов в очных матчах между ними; — наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, удаление за две желтые карточки — 3 очка, прямая красная карточка — 4 очка, желтая и затем прямая красная карточка — 5 о
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