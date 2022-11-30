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    Мюллер: «Германии в матче с Коста-Рикой нужно немного волшебства»

    Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Коста-Рикой.

    «Думаю, со стороны мы кажемся фаворитами. Мы знаем, что должны победить. Но игра Коста-Рики с Японией не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Сейчас мы должны быть скромны. Причин для эйфории нет.

    В матче с Испанией мы уже испытывали серьeзное давление. В конце концов, мы все знаем, что должны делать. У меня нет ощущения, что плохие результаты и выступления связаны с нервозностью.

    Мы все бывали в стрессовых ситуациях и умеем справляться с ними. Нам просто нужно немного волшебства», – цитирует Мюллера пресс-служба Немецкого футбольного союза.

    • Германия сыграет с Коста-Рикой завтра, 1 декабря.
    • Немцы идут на последнем месте в группе Е.
    • Коста-Рика занимает 3-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +809

      sined1951 3 минуты назад

      Надо уделять на ЧМ все внимание футболу, а не пиндоским штучкам.

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