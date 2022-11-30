«Это была победа России и всего мира». Итальянский журналист Палмери – о ЧМ-2018

Журналист из Италии Танкреди Палмери поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

«Фантастическая атмосфера, мне нравилось всe. Но главное – осознание того, что впервые весь мир хорошо увидел и понял, что Россия может быть гостеприимной для всего человечества. Это была настоящая встреча между Россией и всем остальным миром. Да, отдельные люди путешествовали, но никогда не было такого количество людей из разных стран в России.

Это было огромным достижением для российского общества. Молодые россияне увидели разнообразие культур. Я видел много раз, как поздней ночью на Красной площади люди играли в футбол, устраивали пикник. Это была настоящая победа вашей страны и всего мира», – сказал Палмери.

Сейчас ЧМ-2022 проходит в Катаре.

Турнир в России выиграла Франция.

Следующий ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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