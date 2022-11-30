Рэшфорд повторил достижение 1966 года

Англия разгромила Уэльс со счетом 3:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Дубль в этом матче оформил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Всего в ходе текущего чемпионата мира он отличился три раза.

Рэшфорд стал первым с 1966 года игроком «МЮ» с тремя голами в составе сборной Англии на крупном турнире.

56 лет назад подобное достижение покорилось Бобби Чарльтону на ЧМ-1966.

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