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    Рэшфорд повторил достижение 1966 года

    Англия разгромила Уэльс со счетом 3:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Дубль в этом матче оформил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Всего в ходе текущего чемпионата мира он отличился три раза.

    Рэшфорд стал первым с 1966 года игроком «МЮ» с тремя голами в составе сборной Англии на крупном турнире.

    56 лет назад подобное достижение покорилось Бобби Чарльтону на ЧМ-1966.

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    Источник: Opta

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