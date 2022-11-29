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    Уэльс – Англия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Англии и Уэльса назвали составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Фоден, Рэшфорд, Кейн.

    Уэльс: Уорд, Уильямс, Родон, Мефам, Дэвис, Аллен, Ампаду, Джеймс, Рэмзи, Бэйл, Мур.

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    Источник: Бомбардир.ру

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