Уэльс – Англия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Англии и Уэльса назвали составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Фоден, Рэшфорд, Кейн.
Уэльс: Уорд, Уильямс, Родон, Мефам, Дэвис, Аллен, Ампаду, Джеймс, Рэмзи, Бэйл, Мур.
- Игра пройдет на стадионе «Ахмад бин Алит».
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру