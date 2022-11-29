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    В Катаре определились с наказанием для фаната, выбежавшего на поле с радужным флагом

    Организаторы ЧМ-2022 в Катаре рассказали о судьбе человека, который выбежал на поле с радужным флагом во время матча между сборными Португалии и Уругвая (2:0).

    По их словам, активиста освободили вскоре после задержания.

    При этом болельщик больше не сможет посещать игры чемпионата мира. Ему аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.

    • Активиста зовут Марио Ферри. Итальянцу 35 лет.

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    Источник: твиттер Роба Харриса

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5167

      _Marqella_ 10 минут назад

      ну и бог с ним,его судьба наказала...нормальный человек не побежит с радужным флагом в центр поля,ещё и в Катаре...Какая же каша у него в голове...Точно не наш человек...

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      Рейтинг: +14013

      Skull_Boy 26 минут назад

      За это в Катаре смертная казнь

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      Рейтинг: +107

      Рыло свина > Skull_Boy 23 минуты назад

      отпустили, всех удовлетворил!?

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      Рейтинг: +6424

      Красногорск_Фан > Skull_Boy 17 минут назад

      не совсем. на время чемпа болельщикам можно в разноцветных шапочках сидеть на трибуне. А вот по полю бегать это не разрешалось. Отрубят все после окончания.

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