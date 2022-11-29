В Катаре определились с наказанием для фаната, выбежавшего на поле с радужным флагом

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре рассказали о судьбе человека, который выбежал на поле с радужным флагом во время матча между сборными Португалии и Уругвая (2:0).

По их словам, активиста освободили вскоре после задержания.

При этом болельщик больше не сможет посещать игры чемпионата мира. Ему аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.

Активиста зовут Марио Ферри. Итальянцу 35 лет.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира