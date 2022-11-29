В Катаре определились с наказанием для фаната, выбежавшего на поле с радужным флагом

ну и бог с ним,его судьба наказала...нормальный человек не побежит с радужным флагом в центр поля,ещё и в Катаре...Какая же каша у него в голове...Точно не наш человек...
Организаторы ЧМ-2022 в Катаре рассказали о судьбе человека, который выбежал на поле с радужным флагом во время матча между сборными Португалии и Уругвая (2:0).
По их словам, активиста освободили вскоре после задержания.
При этом болельщик больше не сможет посещать игры чемпионата мира. Ему аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.
- Активиста зовут Марио Ферри. Итальянцу 35 лет.
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