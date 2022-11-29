«Реал» интересуется полузащитником сборной Аргентины

Хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес привлек внимание «Реала».

Мадридский клуб видит в нем альтернативу Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

Ранее «Реал» уже интересовался полузащитником сборной Аргентины, но тогда в команде не было места для футболиста без паспорта ЕС.

Рыночная стоимость Фернандеса – 35 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

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