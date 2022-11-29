Шалимов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

«Что касается драки – мы просто не видим потасовки, которые случаются в Аргентине или в Африке. Так бы уже давно расслабились.

Игроки «Зенита» бесились, что заняли третье место в группе. Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил.

Изначально зацепились Промес с Барриосом – и тут прибегает Родригао. Причем очень жестко провоцирует. Будь там какой-то реальный боец, то ему бы сразу оторвали голову», – сказал Шалимов.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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