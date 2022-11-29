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    Шалимов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Что касается драки – мы просто не видим потасовки, которые случаются в Аргентине или в Африке. Так бы уже давно расслабились.

    Игроки «Зенита» бесились, что заняли третье место в группе. Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил.

    Изначально зацепились Промес с Барриосом – и тут прибегает Родригао. Причем очень жестко провоцирует. Будь там какой-то реальный боец, то ему бы сразу оторвали голову», – сказал Шалимов.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      BlackMurder 1 минуту назад

      Ибрагимович бы разнес оба клуба и судью

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