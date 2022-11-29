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    Кински сравнил драку «Зенита» и «Спартака» с дракой ЦСКА и «Сатурна» в 2004 году

    Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Когда увидел драку «Зенита» и «Спартака», то подумал: «Ничего себе!». Если сравнивать с дракой против ЦСКА в Раменском в 2004 году, то, мне кажется, наша длилась дольше и была более суровая. Ну и тогда судья удалил четырeх футболистов, а вчера шесть футболистов», – заявил Кински.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: Metaratings

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