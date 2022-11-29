«Я в шоке». Федотов оценил пенальти в матче Португалия – Уругвай

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку пенальти из матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0).
«89-я минута, Португалия – Уругвай.
Я в шоке. Так хорошо судил, и в конце такой 11-метровый назначает.
Игрок падает, и его рука стремится к опоре. Это совершенно естественное движение. Даже наши комментаторы об этом знают. Видимо, в Иране другие правила.
Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
- Матч судил иранец Алиреза Фагани.
- Это был 2-й матч Фагани на турнире.
- Фагани судил Кубок конфедераций-2017, ЧМ-2018.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова