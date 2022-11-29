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    «Я в шоке». Федотов оценил пенальти в матче Португалия – Уругвай

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку пенальти из матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0).

    «89-я минута, Португалия – Уругвай.

    Я в шоке. Так хорошо судил, и в конце такой 11-метровый назначает.

    Игрок падает, и его рука стремится к опоре. Это совершенно естественное движение. Даже наши комментаторы об этом знают. Видимо, в Иране другие правила.

    Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

    • Матч судил иранец Алиреза Фагани.
    • Это был 2-й матч Фагани на турнире.
    • Фагани судил Кубок конфедераций-2017, ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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