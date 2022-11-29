Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Невеш: «Выход на поле активиста с ЛГБТ-флагом? Надеюсь, с ним ничего не произойдет»

    Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал инцидент из матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уругвая (2:0).

    • На поле выбежал болельщик с флагом в поддержку ЛГБТ-сообщества. На спине активиста был написан лозунг в поддержку иранских женщин.

    – Что ты думаешь по парне, который выбежал с радужным флагом?

    – Мы знаем, что происходит вокруг этого чемпионата мира. Это нормальная вещь. Мы с ним и с Ираном, с иранскими женщинами. Надеюсь, с ним ничего не произойдет. Мы все поняли его послание.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду поделился впечатлениями от выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022
    «Я в шоке». Федотов оценил пенальти в матче Португалия – Уругвай
    Кураньи рассказал, что его расстраивает на ЧМ-2022
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11