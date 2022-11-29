Невеш: «Выход на поле активиста с ЛГБТ-флагом? Надеюсь, с ним ничего не произойдет»

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал инцидент из матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уругвая (2:0).

На поле выбежал болельщик с флагом в поддержку ЛГБТ-сообщества. На спине активиста был написан лозунг в поддержку иранских женщин.

– Что ты думаешь по парне, который выбежал с радужным флагом?

– Мы знаем, что происходит вокруг этого чемпионата мира. Это нормальная вещь. Мы с ним и с Ираном, с иранскими женщинами. Надеюсь, с ним ничего не произойдет. Мы все поняли его послание.

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