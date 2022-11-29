Кураньи рассказал, что его расстраивает на ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

«Что касается мирового чемпионата, то мы видим много интересных матчей, футбол хорошего уровня, есть и сенсации, эмоции аутсайдеров.

Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны. А когда на матче-открытии уже в перерыве арена пустеет...» – сказал немец.

Турнир продлится до 18 декабря.

Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

Кураньи играл в РПЛ за «Динамо».

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