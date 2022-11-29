Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кураньи рассказал, что его расстраивает на ЧМ-2022

    Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

    «Что касается мирового чемпионата, то мы видим много интересных матчей, футбол хорошего уровня, есть и сенсации, эмоции аутсайдеров.

    Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны. А когда на матче-открытии уже в перерыве арена пустеет...» – сказал немец.

    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
    • Кураньи играл в РПЛ за «Динамо».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду поделился впечатлениями от выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022
    «Я в шоке». Федотов оценил пенальти в матче Португалия – Уругвай
    Невеш: «Выход на поле активиста с ЛГБТ-флагом? Надеюсь, с ним ничего не произойдет»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11