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    Губерниев: «Верните гол Роналду! Волосы были задействованы!»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на момент с голом сборной Португалии в ворота Уругвая на ЧМ-2022.

    • Автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш.
    • Изначально взятие ворот праздновал Криштиану Роналду.
    • Как показали повторы, Роналду не коснулся мяча головой после навеса от Фернандеша.

    «Верните гол Криштиану!!! Волосы были задействованы!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    28.11.2022 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1004

      ARSteven89 10 минут назад

      Зря шампунь рекламировал, надо было к новому турниру длинную причёску отращивать )))

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