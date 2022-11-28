Губерниев: «Верните гол Роналду! Волосы были задействованы!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на момент с голом сборной Португалии в ворота Уругвая на ЧМ-2022.
- Автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш.
- Изначально взятие ворот праздновал Криштиану Роналду.
- Как показали повторы, Роналду не коснулся мяча головой после навеса от Фернандеша.
«Верните гол Криштиану!!! Волосы были задействованы!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева