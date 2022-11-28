Агуэро ответил боксеру Альваресу, угрожавшему Месси

Да уж, Аргентина не заслуживает Месси, кто-то говорил это лет 8 назад, так оно есть. Тянет всю игру на себе, к нему ещё умудряются придираться и угрожать ему.
Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро встал на защиту Лионеля Месси.
Ранее мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.
После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные.
Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», – написал Агуэро в соцсетях.
- Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Месси забил гол и сделал ассист.
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