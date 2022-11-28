Агуэро ответил боксеру Альваресу, угрожавшему Месси

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро встал на защиту Лионеля Месси.

Ранее мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.

После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные.

Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», – написал Агуэро в соцсетях.

Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Месси забил гол и сделал ассист.

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