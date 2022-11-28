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    Агуэро ответил боксеру Альваресу, угрожавшему Месси

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро встал на защиту Лионеля Месси.

    Ранее мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

    «Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.

    После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные.

    Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», – написал Агуэро в соцсетях.

    • Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Месси забил гол и сделал ассист.

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    Источник: твиттер Серхио Агуэро

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4413

      Snek 29 минут назад

      Да уж, Аргентина не заслуживает Месси, кто-то говорил это лет 8 назад, так оно есть. Тянет всю игру на себе, к нему ещё умудряются придираться и угрожать ему.

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