Силкин: «Снял бы «Спартак» и «Зенит» с Кубка за драку и не допускал бы лет пять»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Снял бы с розыгрыша Кубка «Спартак» и «Зенит» за драку. И не допускал бы ещe туда лет пять. Это вообще не подлежит анализу – просто противно», – сказал Силкин.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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