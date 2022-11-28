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    Силкин: «Снял бы «Спартак» и «Зенит» с Кубка за драку и не допускал бы лет пять»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    «Снял бы с розыгрыша Кубка «Спартак» и «Зенит» за драку. И не допускал бы ещe туда лет пять. Это вообще не подлежит анализу – просто противно», – сказал Силкин.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5924

      maior-60 26 минут назад

      Кто такой Силкин? Зачем размещают бред этой бездари?

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      Рейтинг: +1005

      Лфшт > maior-60 14 минут назад

      Да дебил местный, не обращай внимания )))

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      Рейтинг: +18204

      Cleaner 28 минут назад

      Согласен. Такой шабаш спускать нельзя. Пять лет много, но из нынешнего Кубка России их вычеркнуть НУЖНО! А на следующий сезон допустить условно. И в случае повторения того, что было, реально отстранять от Кубка России лет на пять.

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      Рейтинг: +3406

      anatolich72 > Cleaner 19 минут назад

      Из кубка и так отстой сделали такой сеткой, а убери эту пару он вообще загнется.

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      Рейтинг: +344

      Grom1987 > Cleaner 6 минут назад

      В чем виноваты болельщики и другие игроки не участвовавшие в драке?
      Кто виновен, тот наказан.

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