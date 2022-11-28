Силкин: «Снял бы «Спартак» и «Зенит» с Кубка за драку и не допускал бы лет пять»

Кто такой Силкин? Зачем размещают бред этой бездари?
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
«Снял бы с розыгрыша Кубка «Спартак» и «Зенит» за драку. И не допускал бы ещe туда лет пять. Это вообще не подлежит анализу – просто противно», – сказал Силкин.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию