Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Силкин: «Снял бы «Спартак» и «Зенит» с Кубка за драку и не допускал бы лет пять»

Силкин: «Снял бы «Спартак» и «Зенит» с Кубка за драку и не допускал бы лет пять»

28 ноября 2022, 18:45
16

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Снял бы с розыгрыша Кубка «Спартак» и «Зенит» за драку. И не допускал бы ещe туда лет пять. Это вообще не подлежит анализу – просто противно», – сказал Силкин.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»
Быстров отреагировал на решение КДК о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» 3
Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Силкин Сергей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1669651057
Кто такой Силкин? Зачем размещают бред этой бездари?
Ответить
Эном айс
1669653647
Динамо с тремя звёздами мерещится..)) какие тонкие ходы. Не зря фамилия подозрительная.)
Ответить
Ziklop
1669653968
что-то после Раменского у ЦСКА и дисквы не было, а Радимову аж 6 матчей впаяли за слова. подлицайская справедливость по московски!
Ответить
ScarlettOgusania
1669654103
Силкин, в утиль тебе пора, твое мнение никому не интересно)
Ответить
Plyash
1669655189
Дурак ты,Силкин.С судьями надо вовремя разбираться,да с чиновниками от футбола,кто всему этому попустительствует.А потом с игроками разбирайтесь,для кого футбол-это его хлеб.
Ответить
Avitaminoz
1669655340
Ну оставить коней да ещё пару команд для группы и там разыграть кубок. Что уж там
Ответить
NewLife
1669659538
Просто дурак.
Ответить
Anton1969
1669660004
В матче на кубок между Динамо и Оренбургом тоже был замес, и что теперь и их дисквалифицировать??? Не надо умничать!!!
Ответить
ySS
1669732990
А чё так, навсегда удалить команды из турнира! Чего мелочиться...?)
Ответить
plehanov6
1669782210
Одно слово - долбо.б!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
3
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
12
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
10
Все новости
Все новости
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
Вчера, 13:12
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
Вчера, 10:03
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
Вчера, 00:29
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+